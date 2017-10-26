العبادي يعلن عن معركة استعادة القائم من داعش

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

بالتزامن مع تحرك قوات النظام في سوريا نحو مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انطلاق عملية استعادة مدينة القائم المقابلة على الجانب العراقي من الحدود، من قبضة تنظيم داعش.

وقال العبادي الذي يزور طهران في بيان له اليوم الخميس، إن القوات العراقية “تزحف للقضاء على آخر معقل للإرهاب في العراق لتحرير القائم وراوة والقرى والقصبات في غرب الأنبار والتي ستعود جميعها إلى أرض الوطن بعزيمة وصمود مقاتلينا الأبطال”.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي “نكرر ما قلناه سابقا بأن معاركنا أصبحت أعراسا للانتصار وهزيمة منكرة لداعش، وليس أمام الدواعش غير الموت أو الاستسلام”.

من جهته، أعلن الفريق الركن “عبد الأمير يار الله” قائد عمليات تحرير غرب الأنبار، في بيان، أن “قطعات قوات عمليات الجزيرة والبادية والحشد الشعبي، والحشد العشائري، وشرطة الأنبار انطلقت بعملية عسكرية واسعة لتحرير مناطق غربي الأنبار من سيطرة داعش”.