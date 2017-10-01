مصرع قيادي بارزٍ في ميليشيات سهيل الحسن

غيث علي: كلنا شركاء

نعت الميليشيات التابعة للعميد سهيل الحسن يوم أمس الأربعاء، قائد مجموعات الاقتحام في ميليشيا “الليوث”، الذي لقي مصرعه في دير الزور.

وينحدر القيادي القتيل من قرية اسقبلة التابعة لناحية بانياس في ريف طرطوس، ويدعى ثائر إسماعيل.

ورافق القيادي إسماعيل، ميليشيات سهيل الحسن في معاركها بريف حماة الشمال ومعارك مدينة حلب وأخيراً في دير الزور حيث لقي مصرعه.

في السياق، نعت مدينة القرداحة اليوم الخميس متطوعاً في ميليشيات الشبيحة يدعى رئيف أحمد صالح، وهو من قرية نينة التابعة للقرداحة حيث سيشيع اليوم، وكان لقي مصرعه أيضاً في دير الزور.