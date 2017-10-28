شبلي جنود مثالاً… رجالات النظام في السويداء ضحايا للتملص من أزماته

سامر عزام: كلنا شركاء

تعرّض النظام لمجموعةٍ من المآزق في محافظة السويداء خلال السنوات الماضية، كان منها تنامي قوة مجموعات (مشايخ الكرامة) في السويداء مطلع العام 2015، التي أقدم النظام على تصفية متزعمها (وحيد بلعوس) في شهر أيلول/سبتمبر من العام ذاته، وكان مأزق الفتاة (كاترين مزهر) أحد أبرز مآزقه في المحافظة.

التعامل مع ملف مشايخ الكرامة

وقال سليمان غرز الدين، أحد أهالي السويداء، إن النظام وعقب تنامي قوة (مشايخ الكرامة) في السويداء في العام 2015 اتخذ قراراً بتصفية قائد ومؤسس الجماعة الشيخ (وحيد بلعوس)، كون الجماعة باتت تُشكل تحدياً حقيقياً لقبضة النظام الأمنية في المحافظة.

وأضاف غرز الدين في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن النظام اغتال البلعوس ومجموعة من قادة الجماعة في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2015، وهذا ما أدى لموجة غضب واسعة في عموم المحافظة، فقد قام شبان المحافظة على إثر ذلك بتحطيم (صنم) الأسد الأب وسط السويداء.

وأشار إلى أن النظام عمل على الخروج من مأزقه من خلال التضحية بأحد أبرز الشخصيات المحسوبة عليه في المحافظة وهو (شبلي جنود) أمين حزب (البعث) في السويداء، وهذا ما كشف عنه (أنور كريدي) قائد ميلشيا (جمعية البستان) قبل أيام، باعترفاته لعائلة (مزهر).

ولفت إلى أن النظام نجح بطي صفحة عملية الاغتيال وفورة الأهالي، وذلك بعد اخفاء إحدى أهم الشخصيات المحسوبة عليه في السويداء.

هل تكرر المشهد؟

وأشار الناشط خالد القضماني إلى أن مأزق اختطاف الفتاة (كاترين مزهر) لا يقل بأي شكل من الأشكال عن قضية (مشايخ الكرامة)، ولاسيما أن قضية الفتاة المختطفة كشفت أوراق النظام الأمنية في السويداء، وأدت لحالة من الغضب الشعبي العارم في عموم المحافظة، ضد النظام وقادة أجهزته الأمنية.

وأوضح القضماني في حديثه لـ (كلنا شركاء) أن مقتل العميد (عصام زهر الدين) يُعيد للأذهان تخلص النظام من (شبلي جنود) عقب حالة الغضب الشعبي في السويداء، نتيجة التفجيرات التي أدت لمقتل قرابة 40 شاباً من أبناء المحافظة، وذلك ضمن اعترفات (أنور كريدي) الذي قال إن شيخ يدعى (ريدان كيوان) هو من كان يحتجز الجنود، وهو من أخبره بأن العصفور (جنود) قد مات.

وأشار إلى أن مشهد تشييع زهرالدين أشبه بإعادة تلميع للنظام في محافظة السويداء جنوب سوريا، كون النظام اعتمد سياسة التضحية بشخصيات محسوبة عليه في المحافظة عقب كل مأزق يقع فيه.