مجهولون يغتالون قيادياً في (جيش الثورة) بدرعا

أغيد الرفاعي: كلنا شركاء

اغتال مجهولون فجر اليوم الخميس (26 تشرين الأول/أكتوبر)، قيادياً في (جيش الثورة) بإطلاق النار المباشر عليه وسط بلدة (اليادودة) بريف درعا الغربي.

وقال الناشط أحمد المصري لـ (كلنا شركاء) إن مجهولين استهدفوا (نصار الزعبي) أحد قادة (جيش الثورة) في ريف درعا الغربي، ما أدى لمقتله بعد نقله لإحدى النقاط الطبية القريبة لتقلي العلاج.

وأوضح أن عملية الاغتيال أتت في ظل توتر بريف درعا الغربي بين كتائب الثوار من طرف، وخلايا محسوبة على تنظيم (داعش) من طرف آخر، وذلك بالتزامن مع معارك الريف الغربي المتواصلة لليوم الثالث على التوالي.

وكانت عملية الاغتيال هذه امتداداً لمجموعة من العمليات خلال الشهر الجاري التي راح ضحيتها أكثر من 20 شخصاً معظمهم من كتائب الثوار.

على صعيد متصل، هاجم مجهولون منزل أحد قضاة محكمة (دار العدل) في بلدة (صيدا) شرق درعا فجر اليوم، بحسب الناشط عبد الرحمن الزعبي الذي قال لـ (كلنا شركاء) إن مجهولين ألقوا قنبلة على منزل القاضي (أبو أحمد الشريف).

وأَضاف أن القنبلة لم تخلف أي خسائر بشرية تذكر، وبأن الاعتداء أتى بعد ساعات من محاولة اغتيال اثنين من قضاة المحكمة وهم (أبو المجد اليرموك وأبو سعيد المقداد) على طريق أم المياذن ـ درعا، مما أدى لأصابتهم بجروح متوسطة.