(داعش) يقتل أربعة من شبيحة المخابرات الجوية بحلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

شيع فرع المخابرات الجوية في مدينة حلب أربعة من عناصر الميليشيات التابعة له (الشبيحة)، الذين قتلوا أمس الأربعاء، خلال المعارك الدائرة في مدينة دير الزور ضد تنظيم “داعش”.

ونعت مصادر إعلامية موالية للنظام أمس الأربعاء كلاً من رياض طرابيشي وفراس عبد الجواد قجعة، وأحمد خالد السايس، وعبد الحميد أحمد عنقي. وأفاد مراسلنا في حلب أن الأول (طرابيشي) لم يتجاوز عمره الثامنة عشر، وشيعته المخابرات الجوية اليوم في حي ميسلون وسط إطلاق نار كثيف.

وتداولت صفحات إعلامية موالية للنظام صورة لطرابيشي وهو بجانب أحد عناصر النظام على إحدى جبهات القتال في مدينة دير الزور، ويظهر فيها وهو ممسك بشريط لطلقات رشاش.

وحصل زياد عدوان مراسل “كلنا شركاء” في حلب على معلومات تفيد بأن رياض طرابيشي كان متعاقداً مع فرع المخابرات الجوية منذ العام 2015 وكان يعمل كمخبر لها في مدينة حلب، ولكن تم نقله إلى جانب عدد من عناصر المخابرات الجوية إلى مدينة دير الزور للمشاركة في القتال منذ شهر نهاية شهر اغسطس الماضي.

ويشارك العناصر المتعاقدين مع الأفرع الأمنية التابعة للنظام في العديد من المعارك وخاصة في مدينة دير الزور والتي تشهد معارك عنيفة بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة وبين مقاتلي تنظيم داعش، وشهدت مدينة حلب تشييع عشرات القتلى من عناصر الأفرع الأمنية المتعاقدين معها بعد زجهم في المعارك، بحسب مراسلنا.