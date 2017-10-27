بشار الأسد يلتقي مبعوث بوتين لبحث ملفات (أستانة 7)

معتصم الطويل: كلنا شركاء

استقبل بشار الأسد، امس الأربعاء وفدا روسيا ترأسه الكسندر لافرنتيف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقالت وكالة أنباء النظام الرسمية (سانا) إن بشار الأسد ناقش مع مبعوث بوتين الملفات التي ستطرح خلال الجولة المفاوضات القادمة في العاصمة الكازاخستانية أستانة.

وكانت خارجية كازاخستان حددت موعد انطلاق مباحثات (أستانة 7) الاثنين المقبل الثلاثين من الشهر الجاري، على أن تبحث بشكل رئيس قضية المعتقلين.

ووفقا للوكالة، فإن الجانب الروسي قد أكد خلال اللقاء، أن روسيا ماضية في دعمها للنظام في “حربه على الإرهاب”، وفي الوقت نفسه تدعم وبشكل كامل المسار السياسي للحل في سورية الذي يضمن وحدة الأراضي السورية ويعيد الأمن والاستقرار إليها.

وقالت (سانا) إن بشار الأسد، شدد الرئيس الأسد على الاستمرار “بالحرب على الإرهاب من جهة ودعم المسار السياسي من جهة أخرى”.

ويرى بشار الأسد أن دعم المسار السياسي يتم “عبر رفع وتيرة المصالحات الوطنية والحوار بين الجميع عبر مؤتمر حوار وطني في سورية وصولا إلى تعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة”.

وحضر اللقاء من جانب حكومة بشار الأسد، اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني وأيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين.