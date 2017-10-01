دي مستورا يعلن موعد الجولة القادمة من محادثات جنيف

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أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، نيته عقد الجولة الثامنة المقبلة من المحادثات السورية في جنيف في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال دي ميستورا في تقريره الدوري لمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس 26 أكتوبر/تشرين الأول: أعلن لكم من خلال مجلس الأمن عن نيتي إجراء الجولة الثامنة في جنيف في 28 نوفمبر. وشدد على ضرورة عقد اجتماع في الرياض المقبل قبل موعد جنيف.

وتحدث المبعوث الأممي عن الوضع في الغوطة الشرقية، معتبراً أن التصعيد يرتفع عوضاً عن التهدئة، متحدثاً عن صور صادمة للمجاعة في المنطقة.

واعتبر الموفد الدولي أن “اجتماع أستانا يجب أن يركز على وضع نظام لرصد التهدئة”، إلا أنه حذّر من أن “أي تهدئة يجب ألا تؤدي لتقسيم سوريا”.