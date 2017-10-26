قوات النظام تُسيطر على (حويجة صكر) في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته اليوم الخميس (26 تشرين الأول/أكتوبر)، سيطرتها على حويجة شرقي مدينة دير الزور، إضافةً إلى سيطرتها على المحطة الثانية في ريف دير الزور الجنوبي.

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمة “سانا” عن مصدر عسكري قوله إن قوات النظام بالتعاون مع “القوات الرديفة والحليفة” سيطرت على حويجة صكر بدير الزور، وكبدت مجموعات “داعش” خسائر كبيرة بالأفراد والأسلحة والعتاد.

وأفاد “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله اللبناني، بأن قوات النظام وميليشياته واصلت عملياتها العسكرية ضمن عملية “والفجر 3″، وسيطرت على كامل “المحطة الثانية” في ريف دير الزور الجنوبي، بعد انسحاب تنظيم “داعش” منها.

ومن جهتها، أعلنت وكالة “أعماق” المقربة من تنظيم “داعش” تدمير دبابة لقوات النظام بصاروخ موجه قرب محطة “T2” في بادية دير الزور.

وأشارت شبكة “فرات بوست” إلى أن المحطة الثانية التي سيطرت عليها قوات النظام وميليشياته اليوم تُعتبر النقطة الوحيدة الواصلة بين محطة الـ “T1 ” في العراق بخط قطره 48 إنش وتضخ النفط عبرها إلى محطات الـ (T3 وT4 وT5) داخل الأراضي السورية، ومنها إلى مرفأ طرطوس، كما أن محطة الـ “T 2” يربطها مع حقل العمر النفطي في ريف دير الزور أنبوب بقطر 24 إنش لنقل النفط، وترتبط بعقدة طرق تصلها من الشمال بالميادين ومن الشرق بـ “الخرائج” ومن الجنوب الشرقي بالحدود العراقية.