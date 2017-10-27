تركيا تدرب أكثر من 5 آلاف شرطي في الشمال السوري

كلنا شركاء: ترك برس

دربت أكاديمية الشرطة التركية 5 آلاف و631 متطوعًا في 5 مدارس مختلفة بتركيا للعمل كضباط شرطة في المنطقة الشمالية السورية، حسب تصريح مصدر من الشرطة لوكالة الأناضول الحكومية في 25 من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقد تم تدريب أفراد الشرطة السوريين بهدف توفير الأمن والسلامة في المنطقة الشمالية التي أجرت تركيا فيها عملية درع الفراتوكذلك منطقة إعزاز، وفق ما ذكره المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه.

وأضاف المصدر أن المشاركين في البرنامج التدريبي قد تم اختيارهم على أساس تطوعي، وأن 20 بالمئة من المتدربين شاركوا في تدريبات وحدات القوات الخاصة.

وتابع قائلا إن المتخرجين من النظام التدريبي الذي انطلق العام الماضي باشروا بالفعل أداء واجباتهم في كل من مدن الباب، وإعزاز، وجرابلس والراعي.