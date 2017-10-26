(تحرير الشام) تصدّ هجوماً للنظام شرق حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت هيئة تحرير الشام اليوم الخميس (26 تشرين الأول/أكتوبر)، صد هجومٍ عنيفٍ لقوات النظام وميليشياته في ريف حماة الشرقي.

وأفادت وكالة “إباء” المقربة من هيئة تحرير الشام بأن عناصر الهيئة صدوا اليوم محاولة تقدم لقوات النظام على قرية الخفية في ريف حماة الشرقي، في حين دمرت سرية الـ (م.د) التابعة للهيئة دبابتين لقوات النظام على محور جب أبيض شرق حماة، بعد استهدافهما بصواريخ مضادة للدروع.

ومن جانبه، أعلن “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله اللبناني، سيطرة قوات النظام وميليشياته اليوم على قرية “الجبّ الأبيض” في ريف حماة الشمالي الشرقي، بعد اشتباكات مع “هيئة تحرير الشام”، بعد يوم على إعلانها السيطرة على قرية الشحاطية ووصولها إلى أطرف قرية الجب الأبيض.

وأضاف بأن قوات النظام وميليشياته سيطرت أيضاً على مساحة واسعة شمال نقطة “السیریاتل” شمال طريق “السلمیة –أثریا” في ريف حماة الشرقي بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش”.