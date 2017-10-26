اغتيال قياديٍ في (شباب السنة) شرق درعا

أغيد الرفاعي: كلنا شركاء

اغتال مجهولون ظهر اليوم الخميس (26 تشرين الأول/أكتوبر)، قيادياً في فرقة (شباب السنة)، إحدى أكبر تشكيلات الثوار في درعا، وذلك وسط بلدة (صيدا) في ريف درعا الشرقي، ضمن سلسلة من عمليات الاغتيال التي استهدفت قادة كتائب الثوار في درعا خلال الأيام الماضية.

وقال الناشط هاني العمري، إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة (إحسان حوشان) القيادي في فرقة (شباب السنة) وسط بلدة (صيدا) شرق درعا، ما أدى لمقتله على الفور.

وأكد العمري لـ (كلنا شركاء) أن عملية الاستهداف تمت من خلال زرع عبوة ناسفة بسيارة القيادي، مشيراً إلى أن هذه العملية هي الأولى من نوعها التي تتم من خلال زراعة عبوة ناسفة في السيارة، بعد أن تم تنيفذ تسع عمليات خلال الأسبوع الجاري بواسطة عبوات يتم زراعتها على أطراف الطرقات في المناطق المحررة.

وأشار إلى أن عمليات الاغتيال ازدادت بشكل ملحوظ عقب إعلان (جيش الثورة) يوم أمس إلقاء القبض على خليه مؤلفة من أربعة أشحاص، تعمل لصالح النظام، وتحصل على مبالغ مالية مقابل اغتيال قيادات الثوار في ريف درعا الشرقي.