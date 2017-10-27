إسرائيل تكشف قائد حزب الله العسكري بالجولان

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قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي كشف هوية قائد حزب الله في الجولان الملقب باسم حاج هاشم، وقد بات الهدف الأول لإسرائيل بعد تعيينه منتصف عام 2016 قائدا لجبهة الجنوب في الحزب داخل سوريا، خلفا لمصطفى بدر الدين الذي قتل العام الماضي.

وأوضح الكاتب العسكري في الصحيفة يوسي يهوشاع أن المعلومات الأمنية المتوفرة لدى إسرائيل تشير إلى أن اسمه منير علي نعيم شعيتو، ويبلغ من العمر خمسين عاما، وهو متزوج ولديه أربعة أولاد.

وحسب الاستخبارات الإسرائيلية، فهو المدبر لعملية إطلاق النار قرب كيبوتس متسوبا عام 2002، التي قُتل فيها ستة إسرائيليين، ولعب دورا بارزا خلال حرب لبنان الثانية 2006، وتولى قيادة إحدى جبهات القتال ضد الجيش الإسرائيلي، وشغل بعدها منصب قائد منطقة شمالي نهر الليطاني.

من جهته، نقل مراسل مجلة “يسرائيل ديفينس” عومي روحكس دومبا عن جهاز المخابرات الإسرائيلية أن هاشم يعد من أخطر رجال الحزب في سوريا، ومفتاح التنسيق بين الحزب وإيران والنظام السوري.

وأضاف أن إسرائيل تقول إنه المخطط لعملية إطلاق طائرة مسيرة للمناطق الإسرائيلية في الجولان مؤخرا، في مهمة استخباراتية في الأجواء، مقدرة أنه سيكون مهندس الحرب القادمة بين إسرائيل والحزب.