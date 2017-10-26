تعزيزاتٌ عسكريةٌ ضخمةٌ لقوات النظام تصل ريف حلب الجنوبي

زياد عدوان: كلنا شركاء

شهدت مدينة حلب اليوم الخميس (26 تشرين الأول/أكتوبر)، تحليقاً للطيران الحربي على علوٍ منخفضٍ في سمائها بالتزامن مع وصول تعزيزاتٍ عسكريةٍ ضخمةٍ لقوات النظام وميليشياته إلى ريف حلب الجنوبي.

ووصلت عشرات الآليات العسكرية الثقيلة والمدرعات إلى أطراف بلدة الحاضر، فيما تمركزت عدة آليات عسكرية ثقيلة بمحاذاة بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي.

وذكرت مصادر إعلام متطابقة موالية للنظام، أن تعزيزات عسكرية ضخمة تابعة لقوات النظام والميليشيات الموالية لها قد وصلت إلى أحد البلدات في ريف حلب الجنوبي.

وشهدت الفترة الماضية وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لميليشيات النظام إلى ريف حلب الجنوبي، كما زار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري جبهات القتال منذ عدة أيام، وأظهرت صور نقلتها وسائل إعلام إيرانية باقري وهو يتفقد نقاط تمركز الميليشيات المدعومة من قبل إيران.

وكانت قد ذكرت مصادر إعلام موالية للنظام مطلع الشهر الجاري أن الهدف المقبل لقوات النظام والميليشيات الموالية لها سيكون التحرك باتجاه بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب، انطلاقاً من بلدات ريف حلب الجنوبي والتي تتمركز فيها العديد من الميليشيات الشيعية التابعة مباشرة لإيران.