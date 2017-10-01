بالأسماء… قوات النظام تنعى 9 قتلى بتفجيرٍ استهدف (حويجة صكر)

سعيد جودت: كلنا شركاء

نعت مصادر إعلامٍ مواليةٍ مساء اليوم الخميس (26 تشرين الأول/أكتوبر)، تسعة عناصر من قوات النظام، لقوا مصرعهم بتفجيرٍ استهدف منطقة حويجة صكر شرقي مدينة دير الزور، بعد ساعاتٍ على إعلان قوات النظام سيطرتها عليها.

وأفادت صفحة “اللاذقية شيكاغو” الموالية، بمقتل “كوكبة من ـبطال الجيش السوري في حويجة صكر بتفجير إرهابي”، على حد تعبيرها.

ووثقت الصفحة أسماء القتلى، وبينهم ضابطان برتبة ملازم، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح، في حين لم يصدر عن تنظيم “داعش” الذي كان يُسيطر على حويجة صكر أي بيان بخصوص التفجير.

القتلى هم:

الملازم علي صقور

الملازم سفيان هرموش

جاسم السودي

رائف رفاعي

يامن سليمان

سلمان معلا

عيسى يوسف

مجهول الهوية

مجهول الهوية

وأما المصابون فهم: (موسى جبور، جدعان الحمود، هيثم خضر).

ويأتي هذا التفجير بعد ساعاتٍ على إعلان قوات النظام وميليشياته سيطرتها على حويجة، إضافةً إلى سيطرتها على المحطة الثانية في ريف دير الزور الجنوبي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.