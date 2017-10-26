النظام يُمطر (بيت جن) غرب دمشق بـ 48 برميلاً متفجراً

محمد كساح: كلنا شركاء

يُحاول ثوار الغوطة الغربية المتمركزون في مزرعة بيت جن ومناطق متاخمة لها، صد الحملة العنيفة التي يقودها النظام لاقتحام بيت جن آخر معاقل الثوار في جبل الشيخ.

وشهدت المنطقة التي تخضع لحصار خانق تفرضه قوات النظام، قصفاً عنيفاً، فقد انهالت عشرات البراميل المتفجرة على أطرافها بالتزامن مع معارك حامية اندلعت لأسابيع طويلة.

“اتحاد قوات جبل الشيخ”، وهو تجمع عسكري لكافة الفصائل العاملة في المنطقة، قال عبر قناته في “تلغرام”، أمس الخميس، إن الطيران المروحي التابع لقوات النظام استهدف تلة بردعيا في أطراف قرية مزرعة بيت جن ب 48 برميلاً متفجرا، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة. مضيفاً أن الطيران الحربي استهدف أطراف البلدة بغارتين تحويان صواريخ فراغية.

من جانبها تحدثت وكالة “إباء” المقربة من هيئة تحرير الشام عن تدمير رشاش 14.5 مم لقوات النظام ومقتل طاقمه في تلة حينة في المنطقة عقب استهدافهم من قبل الثوار بصاروخ موجه.

وأشارت “إباء” إلى تمكن الثوار من استهداف مواقع النظام في بلدة دربل بالغوطة الغربية بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، وألمحت إلى أنباء عن سقوط عدة جرحى في صفوف النظام.

وكان قد حاول النظام خلال الأشهر الماضية شن هجمات عنيفة على كل من بيت جن ومغر المير من خلال محاولته التقدم في محوري الزيات والضهر الأسود لكن دون جدوى.

كما يفرض النظام على المنطقة حصاراً محكماً معتبراً إياها منطقة عسكرية، بعد اتفاق المصالحة الذي عقده النظام مع باقي بلدات جبل الشيخ، مثل بيت تيما وبيت سابر.