قرارٌ يُلزم طلاب درعا والقنيطرة بمغادرة جامعة دمشق يُثير احتجاجهم

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وقع 317 طالباً وطالبة من المحافظات الجنوبية والمداومين في جامعة دمشق على عريضة قدموها للاتحاد الوطني لطلبة سوريا وفرع حزب البعث في الجامعة وإلى مجلسي الشعب والوزراء، ناشدوا فيها بإنصافهم بعد قرار مجلس التعليم العالي في حكومة النظام، والذي يُلزمهم بمغادرة جامعة دمشق والعودة إلى فروع الجامعة في محافظاتهم الأساسية.

ونشرت صحيفة “الوطن” الموالية نسخة عن عريضة الطلاب، جاء فيها: “نطالب بتقدير وضعنا في ظل الظروف السائدة في محافظة القنيطرة ودرعا وما تتعرض له من اعتداءات إرهابية متكررة على محيط الجامعة، ولعدم توافر السكن الطلابي في نفس المنطقة، وباعتبارنا طلبة قدامى داومنا سنتين وأكثر في الجامعة الأم جامعة دمشق، علماً أننا الأغلبية العظمى من سكان مدينة دمشق والمحافظات أخرى، مع الأخذ بالحسبان أن الدوام الشرطي مسموح به من سبع سنوات”.

وفي الوقت الذي يعتبر فيه مجلس التعليم العالي أن الأوضاع والظروف تحسنت ولا سبب لبقاء الطلاب في جامعة دمشق، يُطالب الطلاب إعادة النظر في الموضوع والبقاء في جامعة دمشق مع أساتذتهم، علماً بأن الدوام بدأ في جامعة دمشق وإلى الآن لم يسجل الطلاب.

وأضاف الطلاب: “منذ 7 سنوات وهناك قرار باستضافتنا، والآن فكرت وزارة التعليم العالي بإلغاء الاستضافة بعد كل هذا الوقت والدراسة عبر السنوات الأولى في جامعة دمشق، لنحرم من وعود التوطين وبقائنا في دمشق طول فترة دراستنا، علماً أن كثيراً من الطلاب في مرحلة الاختصاص ولا يعلمون وضعهم”.

وطالب الطلاب بتعديل القرار بإعادة طلاب درعا والقنيطرة إلى جامعاتهم (المستجدين والقدامى) وتحويله إلى المستجدين فقط لأن جميع القدامى قاموا بالتسجيل في القنيطرة ودرعا على مبدأ عدم زعزعة النية في اتخاذ الاختصاص الأمثل لهم، كما طالبوا باستضافتهم أو توطينهم مثل جامعة حلب والفرات، وخاصة في ظل التأثيرات السلبية التي سيلحقها قرار مجلس التعليم بهم، وصعوبة تأمين السكن والمواصلات ومختلف الخدمات، بحسب العريضة.

ونقلت الصحيفة الموالية عن عضو لجنة الإرشاد والتوجيه في مجلس الشعب التابع للنظام، سمير الخطيب، قوله إنه “ستتم متابعة الموضوع مع وزارة التعليم العالي لبحث إمكانية معالجة الموضوع بما ينصف الطلاب أسوة بباقي الطلاب ممن تم توطينهم في الجامعات المستضافين فيها”.