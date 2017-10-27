بالفيديو: بعد أن شتمه… لبناني يتوسل لـ (نصر الله) أن يسامحه

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

شغل اللبناني “علي عبدو شمص” مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الـ 48 الماضية، بعد أن شتم أمس الأربعاء زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني، حسن نصر الله.

وظهر “شمص” اليوم الخميس في تسجيل مصور نشره موقع “جنوبية” اللبناني، وهو يعتذر من نصر الله، ويطلب منه أن يسامحه على ما بدر منه من شتائم بحقه أمس، وقال فيه إنه مستعد للذهاب إلى سوريا والقتال إلى جانب عناصر الميليشيا “لأكفّر عما قلت”.

وجاء ذلك بعد أن وجّه “شمص” شتائم لـ “نصر الله” على الهواء مباشرة احتجاجاً على إزالة محلات مخالفة في حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال حينها، “حاج تبعث شباب الحزب على سوريا”، مضيفاً شتيمةً لـ “نصر الله”.

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