الإدارة الذاتية تُغلق معبر (سيمالكا) أمام الحالات الإنسانية

سامية لاوند: كلنا شركاء

نشرت مديرية تأشيرات الدخول والخروج في الإدارة الذاتية، يوم أمس الخميس 26 تشرين الأول/أكتوبر، إعلاناً بقرار إغلاق معبر سيمالكا “فيشخابور” الحدودي مع إقليم كردستان العراق، ابتداءً من يوم السبت المقبل وحتى إشعارٍ آخر.

وجاء في نص الإعلان “إلى جميع الأخوة المواطنين، حرصاً على سلامتكم تم إيقاف جميع الحالات الإنسانية بسبب الوضع المتأزم والغير المستقر في معبر فيش خابور اعتباراً من يوم السبت 28/ وإلى إشعار آخر”.

وقال مصدر مسؤول من إقليم كردستان لـ (كلنا شركاء): “حركة التجارة بين إقليم كردستان وروجافا لن تتوقف، القرار شمل من جهتهم فقط إغلاق المعبر أمام الحالات الإنسانية، والتي أعتقد أنها لن تطول”.

ومن جهته قال الكاتب السياسي “نور الدين عمر”: “تم منع المدنيين من القيام بالزيارات فقط من مناطق الإدارة الذاتية إلى إقليم كردستان من معبر سيمالكا حاليا، بسبب الأوضاع التي يشهدها إقليم كردستان من التوتر والاشتباكات المتواصلة بين قوات البيشمركه وقوات الحشد الشعبي”.

وأضاف “عمر” في سياق حديثه لـ (كلنا شركاء): “لكن المعبر لم يُغلق نهائيا، وما يزال يستقبل الأوضاع الإنسانية والمرضى والعائدين من إقليم كردستان إلى مناطق الإدارة الذاتية”، وتابع “ويبدو أن هذه الإجراءات المؤقتة ستستمر طالما هناك توترات واشتباكات في المناطق الحدودية”.

وشهد إقليم كردستان خلال الفترة الماضية حالة توتر واشتباكات بين قوات البيشمركه التابعة للإقليم وبين قوات الحشد الشعبي التابعة للعراق في المناطق المتنازع عليها بين الطرفين.