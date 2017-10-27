بالأسماء… النظام يخسر 59 ضابطاً في أقل من شهر

غيث علي: كلنا شركاء

وثّقت شبكة “ديري نيوز” مقتل 59 ضابطاً من قوات النظام، خلال أقل من شهر، بينهم سبعة ضباطٍ برتبة عميد.

وأفادت الشبكة بأن قوات النظام خسرت خلال 25 يوماً من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، 59 ضابطاً، بينهم (٧ برية عميد، 2 برتبة عقيد، و٣ برتبة مقدم، و٢ برتبة رائد، و١٠ برتبة نقيب، و٣٥ برتبة ملازم).

وأضافت بأن عدد القتلى خلال الشهر الجاري حتى اليوم الخميس (26 تشرين الأول/أكتوبر)، تجاوز الـ 665 قتيلاً منهم حوالي 135 في ريف دمشق الغربي فقط.

وأكدت الشبكة خسائر قوات النظام والمليشيات الموالية لها خلال شهر أيلول الماضي تجاوزت الـ 703 قتلى، بينهم 80 ضابطاً.

وأشارت شبكة “ديري نيوز” إلى أن قسم التوثيق والإحصاء وثق أسماء القتلى من ضباط النظام وهم:

العميد شمعون محمد سليمان من مرتبات اللواء 47/د من بانياس قرية العنينيزة

العميد أسامة سليمان عباس طرطوس-الرقمة

العميد شرف احمد محمد العبد الرحيم

العميد وائل زيزفون من اللاذقية منطقة مشقيتا

العميد عصام جدعان زهر الدين من السويداء

العميد الركن محمد فايز النصار من مصياف المحروسة

العميد عصام علي علي صافي من جبلة قرية خربة الدنيا

العقيد الطيار هزاع حسين الجرمقاني

العقيد خالد المفرج قائد الكتيبة الطبية مرتبات قيادة الفرقة ١١/د

المقدم مهيب عزيز صافيا من القرداحة قتل في جوبر

المقدم مازن مالك محمد قائد وحدة المهام الخاصة في حمص

المقدم وليم مهنا من مرتبات الفيلق الخامس مندب من الفرقة

الرائد شرف أوس شفيق حسن قريته بسطوير بريف مدينة جبلة

الرائد أكثم منصور الملحم من السويداء القرية

النقيب وسيم عبد الكريم عباس من طرطوس القدموس رام ترزة

النقيب ميسـم كمـال حسـنمن قرية الرقمة الشيخ بدر

النقيب سامـي علـي شـاش من قرية رأس الكتان الشيخ بدر

النقيب:عمر عبدالله العلاوي دير الزور

النقيب مهند محمد زيفه مصياف ديرشمل

النقيب مازن عبد الرحيم من اللاذقية البهلوية

النقيب نَذير سليم خضّور من مصياف دير ماما

النقيب محمـد أكـرم خضـر من قرية بيت المرج

النقيب علي معين بدرا من ريف حمص الغربي

النقيب شرف عمار سليم الحسن من محافظة السويداء قرية لاهثة

الملازم عقيل يوسف حنوف القرداحة-بني عيسى

الملازم مهند فواز الحسين حمص زهراء مهاجرين

الملازم اول الشلبي قتل في الميدان

الملازم أول جعفر ابراهيم

الملازم أول حسن أحمد صارم قرية كلماخو اللاذقية

الملازم اول يزن علي حسين طرطوس الشيخ بدر

الملازم علي الصالح

الملازم اول محمد سليمان

الملازم أول كمال غيث ديب من طرطوس قرية كعبية فارش

الملازم أول علي هيثم محمد من جبلة بيت ياشوط عين قيطة

الملازم اول يوسف باسل جمعة حماة قرية بشراغي قتل في ريف حماة

الملازم اول لؤي نضال داؤود قرية النهضة مصياف

الملازم عرين بركات من صافيتا

الملازم أول علي سمير ابراهيم من حمص الكنيسة

الملازم أول شرف عدي القبيطري

الملازم أول حيدرة سليمان من جبلة قرية جرماتي

الملازم اول المهندس كنان جمال حسن قرية الصارمية سلحب

الملازم اول رسلان عبود قتل في ريف دمشق

الملازم اول باسـل أحمـد زينـب من قرية الفروخية / بانياس قتل في جوبر

الملازم أول شرف جمال مصطفى فقير قتل معارك ضهر الأسود ومغر المير

الملازم أول شرف دانيال أديب شدود قتل في معارك ضهر الأسود ومغر المير

الملازم شرف صالح ابراهيم الأحمد قتل في معارك ضهر الأسود ومغر المير

الملازم شرف فادي يوسف النجم قتل في معارك ضهر الأسود ومغر المير

الملازم شرف طه محمد نافع غانم قتل في معارك ضهر الأسود ومغر المير

ملازم اول علي ابو صالح من جبلة بسيسين قتل في درعا

الملازم أول”علي أسامة أبو صالح” من اللاذقية، في معركة قرية في منطقة اللجاة ريف درعا الشرقي

الملازم اول حسن احمد صارم

الملازم اول علي مهنا من اللاذقية قرية حرف المستيرة قتل على الحدود

الملازم شرف عبد الله عبودة الحاج قدور قتل في معارك ضهر الأسود ومغر المير

الملازم أول عمار علي عمران من قرية البيرة – مصياف من سكان مدينة جبلة قتل في درعا

الملازم أول أحمد ريا من جبلة راس العين الدورة ٦٩ حربية اختصاص مشاة

الملازم أول عدي قبيطري الدورة ٦٩ حربية اختصاص مشاة

الملازم اول عمار حسن من مصياف قرية الشيحة قتل في ريف اللاذقية

الملازم محمد صالح قتل في ريف اللاذقية

الملازم سامر حيدر من السلمية