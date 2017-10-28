ما هدف النظام من استبدال قادته في السويداء؟

سامر عزام: كلنا شركاء

بدأ النظام بتغيير وجوه قادة الأجهزة الأمنية والميلشيات التابعة له في محافظة السويداء، خلال الأيام الماضية، وذلك على إثر قضية الفتاة (كاترين مزهر) والتي أظهرت تورط هؤلاء الضباط والقادة بعملية خطفها، وبعدد آخر من عمليات الخطف والتهريب في المحافظة التي تعيش حالة من الفلتان الأمني، فلا يكاد يخلو يوم من جريمة قتل أو خطف.

استبدال قادة الميليشيات

وقال الناشط سامي الأحمد، إن النظام بدأ بتغيير قادة الميليشيات التابعة له في السويداء، وذلك عقب اختطاف (أنور كريدي) من قبل عائلة مزهر مطلع الشهر الجاري، واعترافه بتورط الشخصيات المحسوبة على النظام في السويداء بالفلتان الأمني الذي تعيشه المحافظة.

وأضاف الأحمد في تصريح لـ (كلنا شركاء)، أن النظام قام باستبدال (رشيد سلوم) الشخصية الأبرز الموالية للنظام في السويداء، بشخص عسكري وهو العقيد (حكمت جعفر)، كون الأخير لا يُعتبر من الشخصيات النافذة في السويداء، وينحصر دوره بالعمليات العسكرية، ولاسيما أنه هو من يقود عناصر الميليشيا شرق السويداء.

وأشار إلى أن النظام حجّم (باسم رضوان) قائد ميليشيا (القومي السوري) في السويداء خلال الأسابيع الماضية، وذلك بالتزامن مع تفكيك ميليشيا (جمعية البستان) بأمر من قيادة الميليشيا في دمشق، بهدف عدم دخول الميليشيا بقضية (أنور كريدي) قائدها في السويداء.

ولفت الأحمد إلى أن النظام يهدف من هذه الخطوات إلى إظهار شخصيات جديدة غير متورطة بالفتان الأمني بشكل علني، من أجل إعادة ثقة الحاضنة الشعبية في المحافظة الخاضعة لسيطرته.

تغييرات في الأفرع الأمنية

ومن جهته، قال الناشط سعيد الشعراني لـ (كلنا شركاء) إن النظام عزل العقيد (جهاد الزعل) عن قيادة فرع (المخابرات الجوية) في السويداء، عقب تكليفه بقيادة اللجنة الأمنية في درعا، بالتزامن مع غياب العميد (وفيق ناصر) عن المشهد في السويداء، مشيراً إلى أنها المرة الأولى منذ توليه منصب قيادة فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية يختفي ناصر عن الساحة لمدة تتجاوز الشهر، وذلك عقب اعترافات الكريدي بضلوعه بجميع أحداث محافظة السويداء.

وأضاف أن النظام كلّف اللواء (عبد المجيد عبد المجيد) قائد الفرقة 15 قوات خاصة بقيادة اللجنة الأمنية في محافظة السويداء، وهي المرة الأولى خلال السنوات السبع الماضية التي يتم فيها تكليف شخصية عسكرية بقيادة اللجنة الأمنية في السويداء.