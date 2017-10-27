فيلق الرحمن يعتقل اثنين من نشطاء الغوطة الشرقية

محمد كساح: كلنا شركاء

أكدت مصادر من داخل الغوطة الشرقية اعتقال فيلق الرحمن اثنين من النشطاء الإعلاميين في بلدة كفربطنا الواقعة ضمن القطاع الأوسط الذي يُسيطر عليه الفيلق.

وأثناء عمل الناشطين “علي بكر” و”أنس أبو أيمن” في مكتبة يُديراها في بلدة كفربطنا، دخلت دورية تابعة لفيلق الرحمن واقتادتهما دون معرفة سبب الاعتقال.

وقال الناشط “حمزة عباس” لـ (كلنا شركاء)، إن مجموعة تابعة للمكتب الأمني لفيلق الرحمن اعتقلت علي وأنس. مؤكداً عدم معرفة سبب الاعتقال، مضيفاً “لكن فيلق الرحمن يقول إن هذا الإجراء عبارة عن مجرد استدعاء فقط”.

وألمح عباس إلى أنه لم يتم الإفراج عن الناشطين حتى حين تحرير هذا الخبر. مشيراً إلى إمكانية زيارتهما داخل المعتقل.

ويعتقد البعض أن هذه الحادثة عبارة عن رسالة موجهة لبقية نشطاء الغوطة لإخضاعهم للأمر الواقع الذي تعيشه المنطقة المحاصرة منذ أكثر من 100 يوم وحتى اللحظة.

وينشط كل من علي وأنس ضمن مركز صحفي أُقيم بدايات العام الحالي، ويضم مراسلين في كافة أنحاء الغوطة، يُطلق عليه “مركز الغوطة الإعلامي”.

و”علي بكر” من أبناء بلدة حزة مواليد 1989، حائز على إجازة في التجارة والاقتصاد. أما “أنس أبو أيمن” فهو من أبناء بلدة كفربطنا مواليد 1994.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن عناصر تابعة لفيلق الرحمن قامت باعتقال الناشطين من مكان وجودهما في بلدة كفربطنا، واقتادتهما إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية.