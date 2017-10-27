اغتيال قيادي أردني في (تحرير الشام) بريف إدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

اغتال مجهولون خلال الليلة الماضية (ليلة الجمعة) قيادياً بارزاً في هيئة “تحرير الشام” في ريف إدلب، بعبوة ناسفة استهدفت سيارته.

وقال ناشطون في إدلب إن عملية الاغتيال كانت في بلدة معردبسة القريبة من مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، واستهدفت القيادي “أبي طلحة الأردني” ما تسبب بمقتله على الفور.

وكانت عملية الاغتيال هذه هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة في المنطقة، حيث اغتال مجهولون “عروة جمال زينية”، والبالغ من العمر 15 عاماً، نجل القيادي في هيئة تحرير الشام “جمال حسين زينية” الملقب بـ (أبي مالك التلي) القائد السابق للهيئة في القلمون، وذلك في بلدة حزانو بريف إدلب الشمالي.