وصولاً إلى (أبو الظهور)… تكليف اللواء خضور بقيادة عمليات النظام في حلب

زياد عدوان: كلنا شركاء

بحسب وثيقة مسربة صادرة عن وزارة الدفاع التابعة للنظام وممهورة بختم الوزير فهد جاسم الفريج، كلفت قيادة قوات النظام اللواء محمد خضور قائد الفيلق الثالث بشكل مؤقت لقيادة القوات المهاجمة غربي مدينة حلب على محور “أبو الظهور، قرية أبو دالي” بريف إدلب.

وطلب وزير الدفاع في حكومة النظام جميع القادة العسكريين في صفوف قوات النظام والميليشيات المساندة لها بالتزام الأوامر والتعليمات التي تصدر عن اللواء محمد خضور المكلف بقيادة العمليات العسكرية غربي مدينة حلب، لحين انتهاء العملية العسكرية التي ستحددها “القيادة العامة لجيش النظام السوري”، بحسب الوثيقة.

وأكدت مصادر موالية للنظام أمس الخميس تكليف اللواء محمد خضور لقيادة العملية العسكرية غربي مدينة حلب، ولكن مصادر إعلامية أخرى موالية للنظام نفت الأمر بشكل رسمي، فيما تم تسريب الوثيقة بعد منتصف ليلة الخميس.

وتشهد مدينة حلب اليوم الجمعة، هدوءا تاما عقب تحليق الطيران الحربي فوق سماء المدينة على علو منخفض بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية ضخمة إلى ريف حلب الجنوبي.

وشهدت الأسابيع الماضية وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام وميليشياته إلى جبهات القتال في أرياف حلب، من أجل البدء بعمل عسكري يستهدف المناطق التي تسيطر عليها كتائب الثوار، وخاصة أحياء الراشدين وأجزاء من حي جمعية الزهراء ومنطقة الليرمون، فقد تمركز عشرات العناصر التابعين لميليشيات العميد سهيل الحسن على الخطوط الأمامية لجبهات القتال في ريف حلب الشمالي الغربي.

وكان اللواء خضور قيادياً بارزاً لقوات النظام في حلب ثم دير الزور، حيث كان يدير عمليات الميليشيات الموالية برفقة العميد عصام زهر الدين الذي قُتل قبل أيام، ووُجهت اتهامات فسادٍ بالجملة لـ “خضور” من خلال استغلاله قوت المدنيين الذين كانوا محاصرين في دير الزور.