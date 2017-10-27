عبوات ناسفة تحصد أرواح 6 من ثوار درعا

أغيد الرفاعي: كلنا شركاء

قضى ستة عناصر من كتائب الثوار وأصيب آخرون، بانفجار عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من درعا صباح اليوم الجمعة.

وقال محمد عدنان، مدير المكتب الإعلامي لـ(جيش العشائر) لـ (كلنا شركاء) إن عبوة ناسفة انفجرت على طريق سمج ـ صما جنوب شرق درعا، مما أدى لمقتل القيادي في الجيش (عبدالله عفاش).

على صعيد متصل، قال الناشط أحمد المصري إن عبوة ناسفة انفجرت على طريق زمرين ـ أم العوسج شمال درعا بسيارة تتبع لـ (جيش الابابيل) مما أدى لمقتل خمسة من عناصر الجيش وهم (أنور الشحادات وغازي الخليل وعبد الحكيم الهلال ونضال الغني وعبيد الغني).

وأضاف المصري لـ(جيش العشائر) أن عمليات الاغتيال في المناطق المحررة خلال الأيام الماضية سجلت أعلى معدل لها منذ مطلع العام الجاري، وبشكل وسطي كل يوم هنالك ثلاثة عمليات اغتيال في المناطق المحررة.

ويوم أمس الخميس 26 تشرين الأول/أكتوبر، اغتيل اثنين من قادة الثوار في درعا وهم (نصار الزعبي وإحسان حوشان) بالإضافة لمحاولة اغتيال طالت قاضياً في محكمة دار العدل.