بالصور والفيديو… سوري ينقذ فتاةً تركيةً من موتٍ محتّمٍ

كلنا شركاء: رصد

أنقذ شابٌ سوريّ لم يتجاوز الثانية والعشرين من عمره، حياة فتاةٍ تركيةٍ حاولت الانتحار في أحد أنهار مدينة أضنة التركية.

وتداول الإعلام التركي بشكلٍ موسّعٍ الخبر مثنياً على شجاعة الشاب الحلبي “علي علو” والعمل البطولي الذي قام به، حيث قفر إلى نهر سيحان لإنقاذ حياة الفتاة التي ألقت بنفسها فيه، وعانى كثيراً لسحب الفتاة التي كانت تصارع الغرق إلى الضفة.

وقالت صحيفة “ملليت” التركية، بحسب ما ترجمته “كلنا شركاء” أن الفتة التي تدعى سيلين (19 عاماً) كانت تحاول الانتحار بإلقاء نفسها في النهر، دون أن تصغي لنداءات المحيطين بها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشاب السوري لم يستطع الوقوف متفرجاً على مشهد غرف الفتاة فألقى بنفسه وراءها وأنقذها من الغرق.

وبثت وسائل الإعلام التركية العديد من الصور من والمقاطع المصورة للحادثة بعيد إنقاذ الفتاة.