24 عنصراً من (داعش) يسلمون أنفسهم لـ (تحرير الشام)

رشا دالاتي: كلنا شركاء

قالت مصادر مقربة من هيئة تحرير الشام إن 24 عنصراً من تنظيم “داعش” سلموا أنفسهم للهيئة في ريف حماة الشرقي، بانشقاقات متتابعة.

ونقلت وكالة “إباء” عن مسؤول أمني في “تحرير الشام” أن العناصر انشقوا عن التنظيم وسلموا أنفسهم لعناصر الهيئة على جبهات القتال بين الطرفين في حماة.

وقال المسؤول “أبي مالك الشامي” إن البداية كانت بانشقاق مجموعة من 11 شخصاً، ثم مجموعة أخرى من خمسة عناصر، واثنين منهم وصلوا بعد هروبهم بسيارة تابعة للتنظيم، والبقية بشكل فردي.

وأشار الشامي إلى أن “كل من انشق عن تلك الجماعة سيتم تحويله للقضاء الشرعي ليحكم عليه”.

ولفت أيضاً إلى صعوبة هروب عناصر التنظيم من مناطق سيطرته، عازياً تسليم العناصر لأنفسهم إلى “اشتداد الخناق” عليهم في المنطقة.

وقال أيضاً “هناك تنسيق وتواصل مع أعداد أخرى يريدون تسليم أنفسهم والهيئة مستمرة باستقبالهم”.

ويسيطر تنظيم “داعش” على جيبٍ صغيرٍ في ناحية الرهجان شرق حماة، كان تقدم إليه قبل نحو أسبوعين مباغتاً “تحرير الشام” في المنطقة، إلا أن الأخيرة تمكنت من استعادة معظم القرى التي تقدم إليها التنظيم ليبقى له جيب محصور بين مناطق سيطرة الهيئة ومناطق النظام.

وأكدت الوكالة اليوم مصرع أكثر من 8 قتلى من عناصر التنظيم واغتنام الهيئة سيارة (بيك أب) وأسلحة خفيفة بعد محاولات تقدم داعش إلى تل سرحا الشمالية في المنطقة.