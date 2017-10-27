بالصور والأسماء… وحدات (ب ي د) تنعى 12 من عناصرها

رزان العمر: كلنا شركاء

نعت الميليشيات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) اليوم الجمعة، ستةً من عناصرها قالت إنهم قُتلوا خلال معارك قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الرقة ودير الزور، كما شيعت خمسةً آخرين في الحسكة.

وبثت ميليشيات (ي ب ك) التابعة للحزب بياناً احتوى أسماء القتلى الحقيقية والحركية مشيرةً أن معظمهم قُتلوا يوم أمس الأول الأربعاء، في معارك (عاصفة الجزيرة) في ريف دير الزور، باستثناء قتيل واحد مضى على مقتله نحو أسبوع، مشيرةً أنه قُتل في الرقة.

في السياق، شيعت مدينة الحسكة اليوم خمسة قتلى آخرين قُتلوا في وقتٍ سابق في معارك دير الزور، وهم: “عبد العزيز أحمد، والمهدي إسماعيل الملا، وباسل عبد الرحمن، وحميد الحسن، وأيمن صالح”.

في القامشلي أيضاً، شيعت ميليشيات (ب ي د) عنصراً يدعى “ديلور قامشلو”.

وسجل المقاتلين الستة الذين نعتهم وحدات الحماية بحسب البيان هو:

1- الاسم الحركي: أركيش حسكة

الاسم والنسبة: صلاح حسن

اسم الأم: مدينة

اسم الأب: أحمد

مكان الولادة: حسكة

مكان وتاريخ مقتله:25-10-2017 / دير الزور

2- الاسم الحركي: جكر خوين حسكة

الاسم والنسبة: دهام العزو

اسم الأم: فهيمة

اسم الأب: علاوي

مكان الولادة: حسكة

مكان وتاريخ مقتله:25-10-2017 / دير الزور

3- الاسم الحركي: دمهات حسكة

الاسم والنسبة: محمد أحمد

اسم الأم: نورة

اسم الأب: عيد

مكان الولادة: حسكة

مكان وتاريخ مقتله:25-10-2017 / دير الزور

4- الاسم الحركي: علي شير حسكة

الاسم والنسبة: عثمان حمد

اسم الأم: فدا

اسم الأب: فرحان

مكان الولادة: حسكة

مكان وتاريخ مقتله:25-10-2017 / دير الزور

5- الاسم الحركي: شيار رقة

الاسم والنسبة: حمزة سياح

اسم الأم: هديا

اسم الأب: سياح

مكان الولادة: الرقة

مكان وتاريخ مقتله:19-10-2017 / الرقة

6- الاسم الحركي: خبات قنديل

الاسم والنسبة: محمد رحيل

اسم الأم: نشمية

اسم الأب: أحمد

مكان الولادة: حسكة

مكان وتاريخ مقتله:25-10-2017 / دير الزور