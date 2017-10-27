بالصور… حركة نزوحٍ كبيرةٍ تشهدها قرى ريف حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

تتعرض قرى وبلدات ريفي حماة الشمالي والشمالي الشرقي، لحملة قصفٍ جويٍ وصاروخيٍ عنيفةٍ مستمرةٍ منذ أكثر من نصف شهر، تسببت بمقتل وجرح العديد من المدنيين، ما اضطر الأهالي إلى النزوح عن قراهم.

وقال “عبد الرزاق الصبيح” مراسل “كلنا شركاء”، إن قرى الريف الشرقي لحماة تشهد حركة نزوح كثيفة ومستمرة، جراء الحملة المسعورة من قبل الطيران الروسي، والقصف العنيف لقوات النظام عليها منذ ما يقارب الـ 15 يوما.

وأضاف مراسلنا بأن الحملة العسكرية الشرسة على قرى ريف حماة الشرقي تسببت اليوم بتعليق صلاة الجمعة في أغلب مساجد المنطقة، خوفاً من استهداف المصلين أثناء تأديتهم للصلاة.

وأشار مراسلنا إلى أنه تم توثيق أكثر من 28 غارة جوية وبرميلاً متفجراً استهدفت قرى وبلدات ريف حماة الشرقي أمس، والتي تحاول قوات النظام وتنظيم “داعش” التقدم إليها.

وأوضح “الصبيح” أن القصف الجوي والمدفعي لم يقتصر على ريف حماة الشرقي، مؤكداً أن مدن وبلدات ريف حماة الشمالي تتعرض بشكل مستمر لقصف جوي ومدفعي، وخاصة مدينة اللطامنة وقرية الزكاة والقرى والمحيطة بها، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين بجرح خلال الأيام القليلة الماضية، إضافة إلى دمار واسع في ممتلكات المدنيين والمرافق العامة.

وكان مجلس محافظة حماة الحرة قد أصدر أمس الخميس 26 تشرين الأول/أكتوبر، بياناً طالب فيه الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالوقوف عند التزاماتها والضغط على النظام وروسيا لإيقاف جرائمهم بحق المدنيين في ريف حماة الشرقي، الذي يُستهدف بكافة أنواع الأسلحة.

ومن جانبه، أعلن “الإعلام الحربي المركزي” التابع لميليشيا حزب الله اللبناني، سيطرة قوات النظام وميليشياته اليوم على قريتي “تم الهوى” و” أبو لفة” شمال غرب أثريا، بعد معارك مع هيئة تحرير الشام.

وأكد موقع “الوطن اون لاين” الموالي تقدم قوات النظام وميليشياته شمال قرية الشيخ هلال بريف السلمية، وسيطرتها على قريتي الصواية وأبو حواديد وعدد كبير من المزارع.