العثور على جثثٍ لأطفالٍ ونساءٍ قتلتهم قوات النظام بدير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

عُثر اليوم الجمعة (27 تشرين الأول/أكتوبر) على جثث أكثر من 14 طفلاً وامرأةً قرب بلدة مراط بريف دير الزور الشرقي، كانت قوات النظام قد قتلتهم خلال محاولتهم الفرار من البلدة، إبان اقتحامها من الأخيرة.

وأفادت شبكة “ديري نيوز” بأنه تم العثور على أكثر من عشرة جثث لأطفال ونساء ملقاة في “ساقية الجمعية” قرب منازل القزبير جنوبي شرقي بلدة مراط.

وأشارت إلى أن قوات النظام والميليشيات المساندة لها قتلتهم عند محاولتهم الهروب أثناء اجتياح البلدة، إضافة لوجود أربع جثث أخرى قرب منزل “صبحي الدباش” في منطقة الزوية في بلدة مراط.

وأضافت الشبكة بأن قوات النظام وميليشياته تشترط على أهالي قرى “حطلة ومراط ومظلوم” للعودة إلى قراهم إجراء مصالحات بوساطة “لجان المصالحات” في دير الزور برئاسة “صبحي الزايد” رئيس اتحاد الفلاحين في حكومة النظام.

وكانت قوات النظام وميليشياته قد أعلنت يوم الخميس 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، سيطرتها على قرية مراط، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.