مرجعية هيئة التفاوض في (الحولة) تُطالب بتعليق عملية التفاوض

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

طالبت مرجعية هيئة التفاوض في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي، بالتعليق الفوري والكامل لعملية التفاوض، بعد رفض النظام إطلاق سراح نساءٍ وإطفالٍ من المنطقة اعتقلهم في مدينة حمص.

وأفاد بيان صادر عن المرجعية، نشره ناشطون اليوم الجمعة (27 تشرين الأول/أكتوبر)، بأن النظام اعتقل 5 نساء و12 طفلاً من المنطقة بتاريخ 23 الشهر الجاري، خلال تواجدهم في مدينة حمص.

وأشار البيان إلى أن اعتقال النساء والأطفال تم بدون وجه حق، مؤكداً أن استمرار اعتقالهم بالرغم من إبلاغ الجانب الروسي بالموضوع، وبما أنه لم يتم إطلاق سراحهم، فإن ذلك يُهدد عملية التفاوض برمتها.

وطالبت المرجعية في بيانها، هيئة التفاوض العليا في الريفين الشمالي لحمص والجنوبي لحماة، بالتعليق الفوري والكامل لعملية التفاوض حتى يتم الإفراج الفوري عن المعتقلات والأطفال المعتقلين.