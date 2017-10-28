انتخاب رئاسة الهيئة العامة لمدينة تل رفعت شمال حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

انتخب أهالي مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي، الجمعة (27 تشرين الأول/أكتوبر)، أعضاء رئاسة الهيئة العامة للمدينة، وتم تحديد موعد الاجتماع القادم لمتابعة إجراءات تشكيل المجلس المحلي للمدينة.

وعقد أعضاء الهيئة العامة لمدينة تل رفعت في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة، اجتماعاً لانتخاب رئاسة الهيئة بحضور مندوبي العائلات وممثلي الفعاليات، بحسب صفحة “مدينة تل رفعت”.

وقامت اللجنة التأسيسية التي تضم كلاً من: (مصطفى حوران، محمود حسين عليطو، أبو مهدي حياني، ماهر بلاو)، بإدارة الجلسة وفتح باب الترشح لرئاسة الهيئة وتلقي طلبات الترشيح.

وأشارت الصفحة إلى أنه ترشح للرئاسة (13) عضواً، موضحةً أن عدد الأعضاء الكلي مع مندوبي العائلات وممثلي الفعاليات (100) عضو.

وبعد التحقق من اكتمال النصاب قامت اللجنة التحضيرية بتوزيع الأوراق الانتخابية على الحضور لانتخاب سبعة من المرشحين لتولي مهام رئاسة الهيئة العامة للمدينة.

وأوضحت صفحة “مدينة تل رفعت” بأن الأستاذ “عبد الرحمن حج ديبو” تولى الإشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات بحضور المراقب الحقوقي “مصطفى حنورة” ومندوب العائلات “علاء حسن العبدو”.

ونتيجة فرز الأصوات نجح لرئاسة الهيئة كل من: (جهاد جمال، محمد حسين الشيخ، محمود برشا، احمد مروان عليطو، علي الشيخ، عبد القادر قرندل، اسماعيل اوسو).

وبعد إعلان النتائج تم دعوة الناجحين لتولي مهامهم وتحديد موعد الاجتماع القادم لتلقي طلبات المرشحين المستقلين ومتابعة إجراءات تشكيل المجلس المحلي لمدينة تل رفعت.