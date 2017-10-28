كرد سوريا يستقبلون جثامين 4 مقاتلين من بيشمركة (روجافا)

سامية لاوند: كلنا شركاء

استقبل الآلاف من كرد سوريا أمس الجمعة (27 تشرين الأول/أكتوبر) جثامين أربعة مقاتلين من قوات بيشمركة “روجافا” في معبر سيمالكا الحدودي الفاصل بين إقليم كردستان العراق وسوريا.

ومنعت قوات الأسايش الأهالي من التجمع عند معبر سيمالكا لإقامة “مراسم الوداع الجماعية” التي كانت تتم عادة في المعبر، كما منعت النقاط التفتيشية التابعة للأسايش التي تصل بين المناطق الكردية وصولاً إلى المعبر الأهالي من الخروج، ما أجبر الأهالي على التجمع كلٌ في مدينته ومنطقته منتظرين مرور موكب المقاتلين الأربعة.

وكان كل من المقاتلين الثلاثة (مهدي سليمان عمر/من قرية رك افا ديريك، الدار حواس نادر/من مدينة عامودا، رودي محمد صالح عمو/من مدينة درباسية، جمال مصطفى محمد/من قرية سيكركا درعو) قد قُتلوا في منطقة زمار الواقعة في إقليم كردستان، ونتيجة لهجوم عنيف بين قوات البيشمركة التابعة للإقليم والحشد الشعبي التابع للعراق، فقد المقاتلون الأربعة حياتهم مع أربعة آخرين، في حين قُتل أكثر من 45 عنصراً من عناصر الحشد الشعبي مع وجود جرحى من الطرفين.

وتخوض قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان ومن ضمنهم بيشمركة “روجافا” معارك عنيفة منذ الأيام الفائتة مع الحشد الشعبي الذي صنفه البيت الأبيض أمس الخميس ضمن قائمة “الارهاب” في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد منذ عقود.

وتُعد قوات بيشمركة “روج آفا” موالية للحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا، والذي يُعتبر امتداداً لجناح الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان بقيادة مسعود البارزاني، والذي بدوره ينضوي تحت تشكيل المجلس الوطني الكردستاني في سوريا، الذي تبنى قوات بيشمركة “روج آفا” (البيشمركة السورية) كجناح عسكري للمجلس الوطني الكردي في سوريا، والذي طالب بدخولها إلى المناطق ذات الغالبية الكردية في سوريا للدفاع عنها في وجه الهجمات التي تطالها، وهو ما ترفضه صراحة وحدات الحماية الكردية الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د).