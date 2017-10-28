يمكنكم الآن حذف رسالة (واتساب) محرجة بعد إرسالها…لكن بشرطين

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بات بإمكان مستخدمي تطبيق التراسل الفوري “واتساب” حذف رسالة تم فعلاً إرسالها عن طريق الخطأ، أو تضمنت محتوىً محرجاً، قبل أن تتم قراءتها من قبل المرسل إليه. وهي واحدة من أكثر الميزات التي كان ينتظرها المستخدمون، لتنضاف إلى أنظمة الحماية والخصوصية التي توفرها شركة “فيسبوك” لمختلف التطبيقات التابعة لها.

وأطلق “واتساب” ميزة تحمل اسم Delete for Everyone (حذف للجميع) تم العمل عليها لعدة أشهر سابقة قبل أن تخرج رسمياً للجميع. وتتيح حذف رسائل محددة تم إرسالها في إحدى الدردشات الفردية أو الجماعية.

لكن عند حذف الرسالة قبل قراءتها من الطرف الآخر، ستظهر عبارة “تم حذف هذه الرسالة”، مكان المحتوى المحذوف، أسوة بتطبيقات أخرى مثل “سكايب”.

ومن أجل الاستفادة من هذه الخدمة يوجد شرطان، أولهما هو حذفها قبل نهاية سبع دقائق من إرسالها، وقبل رؤيتها من المرسلة إليه، ثانيهما أن يستخدم الطرفان آخر إصدار للتطبيق. وإلا لن تتمكنوا بعد ذلك من حذفها.

ولن يقوم “واتساب” بتنبيهكم إذا لم تحذف الرسالة بنجاح، كما أن الميزة لا تزال غير متاحة لمائة في المائة من المستخدمين حول العالم.

ولحذف الرسالة بهذه الطريقة انتقلوا إلى الدردشة التي تتضمن الرسالة، ثم اضغطوا مطولاً على الرسالة أو الرسائل، ثم انقروا على أيقونة الحذف في الأعلى، ثم اختاروا ميزة “حذف لدى الجميع”.

وتأتي الميزة لتنضاف إلى ميزات أخرى من أجل مزيد من الحماية والخصوصية في تطبيقات تملكها “فيسبوك”، وعلى رأسها ميزة المحادثة السرية في تطبيق “ماسينجر”، والتراسل المشفر في تطبيق “واتساب”.