مرح بقاعي: واشنطن اتخذت موقفاً حاسماً من محاسبة نظام بشار الأسد

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قالت المعارضة السورية مرح بقاعي إن موقع موسكو السياسي قد لا يسمح لها باستخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد معاقبة نظام بشار الأسد.

وأوضحت بقاعي في حوارٍ مع قناة “الحدث” أمس الجمعة “إذا كان الموقف الأخلاقي لموسكو يسمح لها برفع فيتو ضد معاقبة النظام السوري فمًوقعها السياسي قد لا يسمح بذلك”، مبررةً بأن الأمر “أصبح جدياً جداً وفِي ذمة مجلس الأمن”.

وتابعت في السياق “نريد قراراً أممياً لمحاسبة من قتل الأطفال والنساء السوريين العزل بغاز السارين، وتحت البند السابع”.

وعن الموقف الأمريكي، قالت المعارضة السورية إن وزير الخارجية الأمريكي زار الرياض وجنيف ثم عاد لواشنطن ليعلن “موقف أميركا الحاسم من حتمية محاسبة النظام السوري المسؤول عن مجزرة خان شيخون”.

وردت على الأصوات المقللة من شأن تصريحات تيلرسون حول اقتراب رحيل عائلة (الأسد) بأن “من يشكك بموقف تيلرسن ويقاربه من موقف أوباما أقول: فرق شاسع بين عزيمة الجمهوريين وتلكؤ الديمقراطيين”.