(دار العدل) في حوران تغلق أبوابها لأسبوع

أغيد الرفاعي: كلنا شركاء

أعلنت محكمة (دار العدل) في حوران عن تعليق عملها لمدة أسبوع اعتباراً من اليوم السبت 28 تشرين الأول/أكتوبر، وحتى يوم السبت القادم.

وقال المحكمة في بيانٍ لها إن “الظروف الأمنية السائدة وبعد أعمال الغدر والخيانة، وحفاظا على سلامة المواطنين والمراجعين للدار يعلّق عمل المحكمة المركزية، بدار العدل في حوران مدة أسبوع”.

وبررت المحكمة القرار في بيانها أنه “من أجل تعزيز الإجراءات الأمنية واستكمال أعمال الصيانة بما يضمن سلامة المواطنين على أكمل وجه”.

وجاء قرار المحكمة عقب تعرض كوادرها لعدد من عمليات الاغتيال خلال الشهر الجاري، كان أولها بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر، عندما اغتيل قائد القوة التنيفذية للمحكمة (عمر مفعلاني) على طريق صيدا ـ الطيبة شرق درعا، تبعه محاولة اغتيال أثنين من قضاة المحكمة يوم الأربعاء الماضي 25 تشرين الأول/أكتوبر إثر تفجير عبوة ناسفة على مدخل المحكمة أدى لإصابة كل من (أبوسعيد المقداد وأبو المجد اليرموك) بجروح متوسطة وإصابة ثلاثة من العاملين في المحكمة، بالإضافة لمهاجمة منزل القاضي بالمحكمة (أبو أحمد الشريف) يوم الخميس الماضي بقنبلة يدوية وسط بلدة (صيدا) شرق درعا.