(داعش) يدمّر شركة حيان للغاز شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

فجّر تنظيم “داعش” شركة حيان للغاز في ريف حمص الشرقي، والتي سيطر عليها قبل نحو شهر، بغية قطع إمداد الغاز لمحطات توليد الكهرباء في مناطق سيطرة النظام في الجنوب السوري.

ونشرت وكالة أعماق المقربة من تنظيم “داعش” تسجيلاً مصوراً يظهر تفخيخ شركة حيان بعدد من الألغام وتفجيرها، وأفادت بأن مقاتلي التنظيم دمروا شركة حيان للغاز (100 كم شرق حمص) بتفجير عدد كبير من العبوات الناسفة داخلها.

وأشارت إلى أن تفجير الشركة التي كانت تنتج أكثر من 3 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، وشكلت مورداً اقتصادياً كبيراً استغله النظام في تمويل عملياته العسكرية، جاء عقب نحو شهر من سيطرة مقاتلي التنظيم عليها.

وأضافت بأن الأهمية الكبيرة للشركة بالنسبة للنظام تأتي من كونها تغذي محطات توليد الكهرباء في المنطقة الجنوبية من سوريا، وهو ما ترتب عليه زيادة انقطاع الكهرباء في مناطق سيطرة النظام، فضلاً عن الخسائر المادية التي سيتكبدها في محاولة إيجاد المصدر البديل.

ويذكر أن مقاتلي التنظيم سيطروا على شركة حيان في 11 كانون الأول/ديسمبر من العام المنصرم، عقب عملية عسكرية واسعة في المنطقة.