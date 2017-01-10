اغتيال أحد قادة (الأسايش) بعبوةٍ ناسفةٍ في القامشلي

رزان العمر: كلنا شركاء

لقي أحد قادة قوات (الأسايش) التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) حتفه مساء أمس الإثنين (9 كانون الثاني/يناير)، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت بسيارته في مدينة القامشلي بريف الحسكة.

وأفادت إذاعة “شام إف إم”، بأن عبوة ناسفة زُرعت في سيارة مقابل مركز البريد في مدينة القامشلي، ما أسفر عن مقتل سائق السيارة، في حين أوردت قناة الإخبارية السورية خبراً مفاده “تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في السبع بحرات أمام مديرية البريد”.

وأكد موقع “يكيتي ميديا” أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة من نوع (كيا سيراتو) سوداء اللون، في القامشلي، أثناء مرورها على الطريق المؤدية إلى مركز المدينة أمام مركز البريد بالقرب من دوار السبع بحرات، وهي تعود إلى “قهرمان عمر” أحد عناصر “الأسايش”، وقد فقد حياته في العملية، كما وأصيب شخص أخر بجروح بليغة، مشيراً إلى أن السيارة لم تكن مفخخة.

وأكد ناشطون أن “عمر” هو أحد قادة قوات “الأسايش” في مدينة القامشلي، والمسؤول عن جرحى قوات (الأسايش)، ويعمل في مستشفى النور في القامشلي.