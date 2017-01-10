(حزب الله) ينعى أحد عناصره متأثراً بجراحٍ أصيب بها في سوريا

صفوان أحمد: كلنا شركاء

نعت ميليشيا حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء (10 كانون الثاني/يناير)، أحد عناصرها، والذي لقي مصرعه متأثراً بجراح أصيب بها خلال المواجهات مع كتائب الثوار قبل نحو ثلاثة أعوام.

وأفادت مواقع مقربة من ميليشيا حزب الله، ومنها موقع “الضاحية”، بمصرع “وسام عبد برجي” الملقب بـ (زكريا)، من بلدة مركبا الجنوبية، مشيرً إلى أنه “نال وسام الشهادة متأثراً بجراح أصابته أثناء قيامه بواجبه الجهادي في الدفاع المقدس”.

وأشارت صفحات أخرى موالية للميليشيا إلى أن القتيل “برجي” عانى لثلاث سنوات من إصابة تعرض لها أثناء “قيامه بواجبه الجهادي”.

ومن جانبها، أكدت صفحات موالية للنظام ومنها صفحة “الفيلق الخامس اقتحام – الجيش السوري”، أنه بعد بدء الهجوم الحقيقي على مناطق وادي بردى، أعلنت ميليشيا حزب الله مقتل “وسام عبد برجي” باشتباكات مع ثوار وادي بردى بريف دمشق.

وأوضحت نعوة القتيل التي نشرها موالون لميليشيا حزب الله على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن التّشييع سيتم غداً الأربعاء ١١ كانون الثّاني، السّاعة ٤ عصراً في “روضة الحوراء زينب (ع)”.