مسلحو (ب ي د) يعتقلون اثنين من أعضاء حزب (يكيتي)

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اعتقل مسلحو حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، أمس الإثنين 9 كانون الثاني/يناير، اثنين من قادة حزب “يكيتي” الكردي في ريف الحسكة.

وأفاد موقع “يكيتي ميديا” بأن مجموعة مسلحة ملثمة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، اعتقلت أمس كلاً من عضو اللجنة المنطقية لمنظمة تربسبيه لحزب “يكيتي” “محمد علي فرحو” من منزله الكائن في قرية التنورية بريف البلدة، وعضو اللجنة المنطقية لمنظمة المالكية لحزب “يكيتي” “صبغت محي أبو جلال”، وهو في طريقه إلى مدينة المالكية من قريته “تقل بقل” الواقعة في منطقة الكوجرات، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وقال “إبراهيم فرحو” شقيق القيادي “محمد علي فرحو” إن الدورية المسلحة اعتقلت شقيقه من منزله قرابة الساعة الخامسة مساء أمس، ولم توضح أسباب الاعتقال، مضيفاً بعدم معرفة مكان اعتقاله.

ويواصل حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) انتهاكاته تجاه المجلس الوطني الكــردي والأحزاب والمنظمات المنضوية تحت راية المجلس، ويزجّ بأعضائها في سجونه.