مرسوم يطالب الموفدين خارجياً برد النفقات المصروفة عليهم بالقطع الأجنبي

معتصم الطويل: كلنا شركاء

أصدر رأس النظام “بشار الأسد” اليوم الثلاثاء (10 كانون الثاني/يناير) مرسوماً يُجبر فيه الموفدين خارجياً ببعثة على نفقة النظام أو بمنحة، على رد الأجور والنفقات المصروفة عليهم بالعملة الأجنبية.

وأفادت صفحة “رئاسة الجمهورية العربية السورية” على “فيسبوك”، بأن “بشار الأسد” أصدر المرسوم التشريعي رقم (3) للعام 2017 القاضي بتعديل المادة (63) من المرسوم التشريعي رقم (6) للعام 2013 الخاص بآلية مطالبة الموفدين خارجياً برد الأجور والنفقات المصروفة عليهم.

وشمل التعديل إضافة بندين ينصان على أن تتم المطالبة المالية للموفد خارجياً ببعثة على نفقة الدولة أو بمنحة، بالقطع الأجنبي المدفوع إليه أو ما يعادله بالليرة السورية، حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ تسديد المبلغ.

كما يطالب الموفد الّذي عاد إلى الوطن بعد حصوله على المؤهل العلمي قبل صدور هذا المرسوم، والتزم بخدمة الجهة الموفد لصالحها وترتب عليه التزامات مالية زيادة على استحقاقه، بتسديدها بالقطع الأجنبي المدفوع إليه أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ التحويل.

ويذكر المادة (63) من المرسوم التشريعي رقم (6) للعام 2013، كانت تنص فقط على أنه “إذا طولب الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده أو ضعفها، فإن حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلا، سواء أكان الصرف تم من قبل الجمهورية العربية السورية أم من غيرها من الجهات العربية أو الأجنبية”.