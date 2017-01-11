3 قتلى و20 مصاباً بالتسمم من (فتح الشام) بريف حمص الشمالي

رشا دالاتي: كلنا شركاء

قضى ثلاثة عناصر من جبهة فتح الشام بإطلاق نار، وأصيب 20 آخرون بالتسمم، اليوم الثلاثاء (10 كانون الثاني/يناير)، جراء تناولهم طعاماً مسموماً في ريف حمص الشمالي.

وأفاد ناشطون بأن عنصراً، يرجّح أنه ينتمي إلى تنظيم “داعش”، انضم لدورة شرعية تقيمها جبهة فتح الشام في بلدة دير فول بريف حمص الشمالي، قام بتسميم الطعام وتقديمه لعناصر جبهة فتح الشام في الدورة، والذين يقدّر عددهم بنحو 23 عنصرا.

وعندما ظهرت أعراض التسمم على العناصر بادر بإطلاق النار عليهم، فقتل منهم ثلاثة وأصاب العديد بجروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزعفرانة بريف حمص الشمالي، وأثناء محاولته الفرار تم قتله.

وفي سياق آخر، شن الطيران الحربي الروسي الليلة الماضية خمس غارات جوية بالصواريخ الفراغية، حيث استهدف قرية عزالدين بثلاث غارات، كما استهدف محيط قرية ديرفول بغارتين بالصواريخ الفراغية، كما قصف قوات النظام تقصف بالمدفعية الجبهات الغربية لمدينة تلبيسة، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.