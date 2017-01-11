مدبلجا للعربية.. (قيامة أرطغرُل) التركي على تلفزيون قطر مطلع الأسبوع المقبل

كلنا شركاء: ترك برس

أعلن الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، عبد الرحمن بن حَمد، عن التوقيت الذي سيُبثّ فيه مسلسل “قيامة أرطغرُل” التاريخي التركي على شاشة تلفزيون قطر مُدبلجًا إلى اللغة العربية.

وقال المسؤول القطري في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات المصغرة “تويتر”، إنه سيُبث على شاشة تلفزيون قطر مسلسل قيامة أرطغرُل باللغة العربية في 16 يناير/كانون الثاني الجاري في الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت الدوحة.

يُذكر أنّ المسلسل التركي فاز بجائزة الفراشة لأفضل مسلسل ولكن حدث خلاف وأرجعها المنتج “محمد بوزداغ” والرئيس رجب طيب أردوغان دافع عنهم وقال خطاب كامل وقال أنكم فزتم بجائزة القلوب. ودائماً ما يحتل مسلسل “قيامة ارطغرل” نسب المشاهدة الاسبوعية والشهرية.

بدأ كادر العمل تحضيراته في شهر أيار/ مايو 2014، حيث خضع الممثلون فيها لدورات في تأهيل ركوب الخيل ورماية السهام واستخدام السيف بشكل منتظم لمدة 3 أشهر. تحت إشراف أشهر المدربين في تربية الخيل وفنون القتال من كازاخستان “جنكيز خان”.

ووقّعت المؤسسة القطرية للإعلام عقد شراء بث حصري لمسلسل “قيامة أرطغرل” التاريخي التركي الذي تدور أغلب أحداثه بين ولايتي حلب وأنطاكيا في القرن الثالث عشر، في زمن الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، ففي الوقت الذي جاءت فيه قبائل التركمان إلى المنطقة، كان المغول والروم يتنازعان على المنطقة.

كما اليوم، كان المسلمون يعانون الكثير من المشاكل في القرن الثالث عشر خاصة ضعف الخلافة العباسية وهي ملجأ المسلمين في كل مكان. وكان العالم بانتظار قائد بطل. حيث ظهر أرطغرل متحدياً كل الظروف.

وفي ذلك الوقت بدأ أرطغرل بن سليمان شاه، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية رحلة البحث عن قطعة أرض يستقر فيها مع قبيلته المكونة من 400 خيمة لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعد مرحلة طويلة من الخطر وقلة الأمان والبحث وعدم الاستقرار، وكانت الإمبراطورية الرومانية والمغول أكبر أعدائه.

وفي وقت انحسار الآمال واليأس، جابه أرطغرل كل تلك المصاعب وانتصر على أعدائه بالعزم والصبر والذكاء ليهدي قبيلته أرضاً تستقر فيها. منهياً بذلك معاناتهم الطويلة. ليصبح بذلك الرجل الذي غيّر خارطة العالم ببنائه أسس الإمبراطورية العثمانية التي انتشرت في قارات العالم القديم الثلاث.

ويعرض المسلسل صراعات أرطغرل مع الخيانة والجواسيس والمحاربين الأشداء، في رحلة محفوفة بالخطر والخديعة والألم. كما يرصد من جهة أخرى الصداقة والتضحية والإيثار والشجاعة والجرأة والحب.