وفاة المرأة التي كشفت اندلاع الحرب العالمية الثانية

وفي أغسطس 1939 سافرت هولنغورث (27 عاما) وحدها إلى الحدود الألمانية وشاهدت القافلة الأولى من الدبابات الألمانية وهي تتحرك لغزو بولندا.

وبعد ذلك بثلاثة أيام كانت أول من كتب عن بدء القتال ليس فقط لقراء صحيفة “دايلي تلغراف” بل أيضا للسلطات البولندية والبريطانية.

ونقلت رويترز عن كاثي هلبورن فينج وهي صديقة الراحلة منذ أكثر من 20 عاما عبر الهاتف من هونغ كونغ “توفيت كلير محاطة بعائلتها وأصدقائها والكثير من الرعاية.”

وكان كشف هولنغورث عن قيام الحرب أحد أهم التقارير الإخبارية التي سجلت سبقا صحفيا في العصر الحديث.

وقال هولنغورث في مقابلة مع صحيفة تلغراف عام 2009: “كشفت هذه القصة عندما كنت صغيرة جدا جدا. ذهبت إلى هناك لرعاية اللاجئين والعميان ومن يعانون الصمم وضعف القدرات الذهنية. ولكن أثناء تواجدي هناك فجأة باتت الحرب واقعا.”

وعبرت تارا جوزيف رئيسة نادي المراسلين الأجانب في هونغ كونغ حيث احتفلت هولنغورث بعيد ميلادها الأخير في أكتوبر عن حزنها لرحيلها.