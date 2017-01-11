د. محمد مرعي مرعي: مفاهيم الشعب والدستور والرئيس لدى بشار الأسد وعائلته؟

د. محمد مرعي مرعي: كلنا شركاء

يضع المفاهيم في كافة مجالات التخصص العلماء والمفكرين والفلاسفة وأساتذة الجامعات المبتكرين في مجالات تخصصهم ويتبعهم الآخرون في فهمها وتطبيقها كي لا يترك المجال للهواة والجهلة باقتراح مفاهيم أكبر من قدراتهم الذهنية ،وهذا هو حال كافة العلوم والتخصصات في سائر بلدان العالم . لكن في سوريا آل الأسد ، فالمفاهيم ينحصر ابتكارها ونشرها في عائلة الأسد إذ من يضع المفاهيم العلمية والمجتمعية والقانونية والفكرية وغيرها هم أساطين العلم في تلك العائلة بدءا من (حافظ ، رفعت ، جميل ، بشار ،شيخ الجبل،هلال الأسد ،وغيرهم )، وتصبح مفاهيمهم المبتكرة تعاريفا ومداخل علمية ومجتمعية ينبغي أن يأخذ بها الباحثون والأكاديميون والمتخصصون في المناهج التربوية والتعليمية وقادة وسائل الإعلام ومبدعو الأعمال الثقافية ،بل وتدوّن في الموسوعات القانونية والعلمية والقواميس والمعاجم والمراجع وأمهات الكتب .

لقد حدّد العالم المبتكر بشار الأسد وريث السلطة مفاهيم الشعب ( من يكون مواليا له وعائلته للاستمرار في حكم سوريا للأبد طوعا من قبل طائفته أو ترهيبا من قبل مكونات سوريا الأخرى ) ، والدستور ( الذي اعتمده هو شخصيا والمقترح من لجنة تديرها أجهزة المخابرات لوضع المواد القانونية وفق أوامر عائلة الأسد ) ، والرئيس ( من تختاره قيادة حزب البعث في سوريا من عائلة الأسد حصريا ) .إنها المفاهيم الإبتكارية التي لم ير التاريخ مثيلا لها .

في مقابلته مع نواب فرنسيين ، حاضر بشار الأسد عليهم بشرح مفاهيم (الشعب والدستور والرئيس )، مقتنعا بأنهم جاؤوا من جبال القرداحة كجنود لحماية سلطته ويعيشون في أوكار غرب جبل قاسيون ، ولم يستح بشروحاته الفلسفية الإبداعية عن تلك المفاهيم أمام أولئك النواب الذين أصغرهم قدرا من خريجي مدرسة الإدارة العامة أو معهد العلوم السياسية في بارس أو من جامعات أمثالها التي تخرّج نخبة فرنسا على امتداد قرون وعقود سنوات طويلة .

أعتقد جازما بأن هؤلاء طرحوا عليه تلك الموضوعات للاستهزاء به والتعبير عن احتقارهم له كونه وريث سلطة صغير سيعوّض عن عقد نقصه المعرفية والذهنية بشروحات مفاهيم كبرى.

لقد حالف عائلة الأسد حظا لا مثيل له باستمرارها في حكم سوريا بفعل عمالتها لكافة قوى العالم الخارجية قرابة 50 عاما ، لكنها بتوريث السلطة لبشار فقد حفرت قبرها بأيديها لأن هكذا ولد محدود القدرات لا يمكن أن يحكم بلد مهما كانت القوى الدولية التي تدعمه ، وبرهان الثورة الشعبية المستمرة على حكم العائلة الإجرامي والفاسد أكبر دليل .